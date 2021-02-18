Чемпион Украины в первом матче 1/16 финала сыграет в Израиле.

Донецкий "Шахтер" 18 февраля стартует в плей-офф Лиги Европы. "Горняки" в Тель-Авиве встретятся с местным "Маккаби".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Маккаби - Шахтер.

Начало встречи - в 22.00.

Маккаби - Шахтер: где смотреть матч

"Маккаби" Тель-Авив

В текущем евросезоне тель-авивский "Маккаби" начинал свой путь в квалификации Лиги чемпионов, но вылетел от "Зальцбурга". После этого команда оказалась в Лиге Европы, где заняла второе место в группе с "Вильярреалом", "Сивасспором" и "Карабахом".

В декабре руководство "Маккаби" решилось на смену главного тренера. Вместо Георгиоса Дониса команду принял Патрик фон Лиувен, который, к слову, раньше работал в академии "Шахтера".

В последних семи матчах под его руководством "Маккаби" удалось одержать шесть побед при одной ничьей.

В чемпионате Израиля тель-авивский "Маккаби" на данный момент занимает второе место, на 2 очка отставая от "Маккаби" из Хайфы.

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"Шахтер"

Прошлогодний полуфиналист Лиги Европы "Шахтер" начал свой путь в еврокубках сезона 2020-2021 сразу с группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" набрали 8 очков и заняли третье место в одной группе с "Реалом", "Боруссией" Менхенгладбах и "Интером".

При этом "Шахтер" дважды обыграл мадридцев, два раза сыграл вничью с миланцами, но оба раза разгромно проиграл представителю Германии.

Сезон для "горняков" возобновился лишь на прошлых выходных, а до этого команда Луиша Каштру провела ряд контрольных матчей на сборах. В них "Шахтер" одержал лишь две победы, пять раз сыграл вничью и один раз уступил.

В чемпионате Украины "горняки" начали второй круг с ничьей в матче против "Колоса" - 0:0. Из-за потери очков "Шахтер" отстал от "Динамо" в чемпионской гонке уже на 3 пункта.

Слова перед матчем

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера":

"Для нас очень важно обыграть "Маккаби", увезти отсюда достойную победу. "Маккаби" - это команда, которая проводит свои атаки с большим терпением, стараясь держать мяч, доминировать, не принимает необдуманных решений, качественно завершает атаки. Как и все еврокубковые оппоненты, это сложный клуб. Нам нужно максимально подготовиться, чтобы достойно себя показать".

Патрик фон Лиувен, главный тренер "Маккаби":

"Мы уважаем своего соперника, но не боимся его. Готовы и должны показать на поле свои сильные качества. Матч очень важен для "Маккаби". В такие моменты хочешь победить, проявить себя, а самое главное - показать игру самого высокого уровня, на которую способен. У футболистов есть возможность продемонстрировать свои лучшие качества".

Кто не сыграет?

У "Шахтера" в Израиль не полетели Дентиньо, Исмали, Алексей Шевченко, Маркиньос Сиприано и Михаил Мудрик. У "Маккаби" травмирован форвард сборной Израиля Йонатан Коэн.

Ориентировочные составы:

"Маккаби": Тененбаум, Жеральдо, Йейни, Эрнандес, Саборит, Голаса, Карзев, Хозес, Пешич, Бен-Хаим, Шехтер

"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Матвиенко, Корниенко, Степаненко, Маркос Антонио, Марлос, Коноплянка, Тайсон, Мораес

Арбитр

Судить матч будет бригада арбитров из Франции во главе с Франсуа Летексье.

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Автор: Антон Дударь