Португальский тренер заявил, что "Шахтеру" важно победить в гостях.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи с тель-авивским "Маккаби" в 1/16 финала Лиги Европы.

Слова тренера приводит официальный сайт "горняков".

"Для нас очень важно обыграть "Маккаби", увезти отсюда достойную победу", - подчеркнул Каштру.

Португальский специалист подчеркнул, что "Маккаби" - серьезный соперник.

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"Абсолютно все наши соперники в еврокубках очень сложны и хорошо организованны. "Маккаби" не уходит далеко от этого. С тех пор как Патрик фон Лиувен возглавил команду, она великолепно себя показывает, в последних 7 поединках добилась 6 побед и всего раз сыграла вничью", - сказал Каштру, отметив, что соперник "великолепно действует в атаке", но в то же время "остается стабильным в обороне".

"Это команда, которая проводит свои атаки с большим терпением, стараясь держать мяч, доминировать, не принимает необдуманных решений, качественно завершает атаки. Как и все еврокубковые оппоненты, это сложный клуб. Нам нужно максимально подготовиться, чтобы достойно себя показать", - добавил тренер "Шахтера".

По словам португальца, погодные условия никак не отразятся на раскладе сил:

"Обе команды любят владеть мячом и доминировать, перетягивать одеяло на себя. Если это есть в ДНК, то может идти дождь, светить солнце, ужасный холод или сильная жара - эта ценность никогда не покинет душу самой команды. Думаю, "Шахтер" и "Маккаби" будут демонстрировать именно такой футбол: создавать моменты, когда есть возможность, доминируя при этом благодаря держанию мяча. Обе команды будут очень сбалансированы".

"Маккаби" - "Шахтер": перед матчем

Матч "Маккаби" - "Шахтер" пройдет 18 февраля. Начало - в 22.00.

"Маккаби" Тель-Авив является чемпионом Израиля сезона 2019-2020. В еврокубках команда начинала свой путь в квалификации Лиги чемпионов, но вылетела от "Зальцбурга", после чего заняла второе место в группе Лиги Европы с "Вильярреалом", "Сивасспором" и "Карабахом".

"Шахтер" начал свой путь в еврокубках сезона 2020-2021 с группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" набрали 8 очков и заняли третье место в группе с "Реалом", "Боруссией" Менхенгладбах и "Интером".

В "Шахтере" остались довольны жребием Лиги Европы.

В первом матче УПЛ 2021 года "Шахтер" неожиданно потерял очки с "Колосом". У "Маккаби" во внутреннем чемпионате Израиля продолжается победная серия из 6-и матчей подряд. Команда занимает второе место.

Судить матч "Маккаби" - "Шахтер" будет француз Франсуа Летексье.

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Автор: Антон Дударь