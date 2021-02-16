Игроки Шахтера / фото REUTERS
18 февраля на стадионе "Блумфилд Стэдиум" пройдет матч 1/16 финала Лиги Европы между тель-авивским "Маккаби" и донецким "Шахтером".
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча "Маккаби" - "Шахтер".
По мнению букмекеров, "Шахтер" является фаворитом первого матча.
На победу "горняков" можно сделать ставку с коэффициентом 1,88. Ничья оценивается коэффициентом 3,70, а домашняя победа "Маккаби" - 4,68.
На проход украинской команды букмекеры выставили коэффициент 1,14, тогда как на "Маккаби" - 5,50.
"Маккаби" - "Шахтер": что нужно знать
- "Маккаби" Тель-Авив является чемпионом Израиля сезона 2019-2020.
- В еврокубках команда начинала свой путь в квалификации Лиги чемпионов, но вылетела от "Зальцбурга", после чего заняла второе место в группе Лиги Европы с "Вильярреалом", "Сивасспором" и "Карабахом".
- "Шахтер" начал свой путь в еврокубках сезона 2020-2021 с группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" набрали 8 очков и заняли третье место в группе с "Реалом", "Боруссией" Менхенгладбах и "Интером".
- Матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 и 25 февраля.
- В "Шахтере" остались довольны жребием Лиги Европы.
- В первом матче УПЛ 2021 года "Шахтер" неожиданно потерял очки с "Колосом". У "Маккаби" во внутреннем чемпионате Израиля продолжается победная серия из 6-и матчей подряд. Команда занимает второе место.
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