Украинские клубы вылетели, "Тоттенхэм" опозорился в Хорватии, а "МЮ" прошел "Милан".

18 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которых определились восемь участников следующей стадии.

На этой стадии Лигу Европы покинули оба украинских клуба. Донецкий "Шахтер" повторно проиграл "Роме", а "Динамо" во второй раз уступило "Вильярреалу".

Результаты матчей

"Шахтер" (Украина) - "Рома" (Италия) - 1:2 (первый матч - 0:3)

"Вильярреал" (Испания) - "Динамо" Киев (Украина) - 2:0 (первый матч - 2:0)

"Арсенал" (Англия) - "Олимпиакос" (Греция) - 0:1 (первый матч - 3:1)

"Мольде" (Норвегия) - "Гранада" (Испания) - 2:1 (первый матч - 0:2)

"Динамо" Загреб (Хорватия) - "Тоттенхэм" (Англия) - 3:0 в дополнительное время (первый матч - 0:2)

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Славия" (Чехия) - 0:2 (первый матч - 1:1)

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Аякс" (Нидерланды) - 0:2 (первый матч - 0:3)

"Милан" (Италия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 0:1 (первый матч - 1:1)

Лига Европы: кто вышел в 1/4 финала

В четвертьфинале сыграют "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" (обе - Англия), "Вильярреал", "Гранада" (обе - Испания), "Рома" (Италия), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Аякс" (Нидерланды), "Славия" (Чехия)

Плей-офф Лиги Европы: что нужно знать

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы пройдет 19 марта. Сеяных и несеяных не будет, а команды из одной страны смогут встретиться друг с другом.

Матчи 1/4 финала пройдут 8 и 15 апреля, а полуфиналы - 29 апреля и 6 мая.

Плей-офф ЛЕ продлится до 26 мая, когда в Гданьске будет сыгран финал.

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Автор: Антон Дударь