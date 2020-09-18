Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы

"Десна" и "Колос" узнали потенциальных сопернков в раунде плей-офф Лиги Европы, жеребьевка которого состоялась сегодня, 18 сентября.

"Десна" в случае выхода в раунд плей-офф в гостях сыграет против победителя пары "Санкт-Галлен" (Швейцария) - АЕК (Греция).

"Колос", если пройдет третий этап квалификации, то на выезде встретится либо с датским "Копенгагеном", либо с польским "Пястом", которые сыграют друг против друга в третьем раунде.

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Матчи этой стадии запланированы на 1 октября.

Напомним, в третьем раунде квалификации "Десна" на выезде сыграет с "Вольфсбургом", а "Колос" в гостях будет играть с хорватской "Риекой". Судьба путевок в раунд плей-офф определится по итогам одного матча.

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Донецкий "Шахтер" в Лиге чемпионов стартует с группового этапа. Жеребьевка пройдет 1 октября, а матчи 1-го тура - 20/21 октября.

Вице-чемпион Украины "Динамо" в Лиге чемпионов уже преодолело третий раунд квалификации, обыграв АЗ со счетом 2:0. В раунде плей-офф, в котором будет разыграна путевка в групповой этап, киевляне 23 и 29 сентября встретятся с бельгийским "Гентом".

"Заря" будет представлять Украину на групповом этапе Лиги Европы. Луганчане узнают своих соперников 2 октября, а первый матч проведут 22 октября.

"Десна" начанает свой путь в квалификации Лиги Европы с третьего раунда квалификации, где 24 сентября встретится с "Вольфсбургом".

"Колос" стал двадцатым украинским клубом, который сыграл в еврокубках. Команда Руслана Костышина во втором раунде квалификации обыграла греческий "Арис" и 24 сентября на выезде сыграет с хорватской "Риекой".

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Автор: Антон Дударь