Вольфсбург разгромил соперника / фото REUTERS
Соперником черниговской "Десны" в третьем раунде квалификации Лиги Европы стал немецкий "Вольфсбург".
В рамках второго отборочного раунда представитель Бундеслиги на выезде разгромил албанский "Кукеси" со счетом 4:0.
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Против "Вольфсбурга" украинскому клубу придется играть в гостях. Встреча состоится 24 сентября.
Победитель противостояния определится по итогам одного матча.
Для "Десны", которая в прошлом сезоне заняла четвертое место в УПЛ, это будет дебютный матч на евроарене.
"Вольфсбург": третья встреча с украинцами за год
- В сезоне 2019-2020 "Вольфсбург" также выступал в Лиге Европы, где дважды пересекался с украинскими командами.
- На групповом этапе прошлого сезона "Вольфсбург" дважды обыграл "Александрию" (3:1 и 1:0).
- В 1/8 финала немецкий клуб два раза уступил "Шахтеру" (1:2 и 0:3) и покинул турнир.
- В чемпионате Германии 2019-2020 "волки" финишировали на седьмом месте.
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