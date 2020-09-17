"Десна" сыграет против клуба из немецкой Бундеслиги.

Соперником черниговской "Десны" в третьем раунде квалификации Лиги Европы стал немецкий "Вольфсбург".

В рамках второго отборочного раунда представитель Бундеслиги на выезде разгромил албанский "Кукеси" со счетом 4:0.

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Против "Вольфсбурга" украинскому клубу придется играть в гостях. Встреча состоится 24 сентября.

Победитель противостояния определится по итогам одного матча.

Для "Десны", которая в прошлом сезоне заняла четвертое место в УПЛ, это будет дебютный матч на евроарене.

"Вольфсбург": третья встреча с украинцами за год

В сезоне 2019-2020 "Вольфсбург" также выступал в Лиге Европы, где дважды пересекался с украинскими командами.

На групповом этапе прошлого сезона "Вольфсбург" дважды обыграл "Александрию" (3:1 и 1:0).

В 1/8 финала немецкий клуб два раза уступил "Шахтеру" (1:2 и 0:3) и покинул турнир.

В чемпионате Германии 2019-2020 "волки" финишировали на седьмом месте.

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Автор: Антон Дударь