"Вопросов нет": Динамо предложило Шахтеру проводить домашние матчи в Киеве

Президент "Динамо" Игорь Суркис хочет упростить соперникам доигровку сезона.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис предложил донецкому "Шахтеру" выбрать один из столичных стадионов и проводить на нем домашние поединки после возобновления сезона.

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Руководитель клуба дал комментарий в эфире программы "Великий футбол".

"Может, "Шахтер" решит принимать соперников в Киеве. Скажет предоставить любую арену - вопросов нет. Мы оказались в ситуации, в которой должны идти навстречу футболу, а не становиться в позу и рассказывать, как мы будем играть. В том городе или другом.

И не надо придумывать, что мы хотим играть только на своем родном стадионе. В чем смысл? Вот стадион "Динамо" имени Лобановского. Сюда не пустят ни одного человека, кроме футболистов. Сыграли матч и разошлись. Если хотите - проведем все матчи на этом стадионе. Или на "Олимпийском". Можно на "Оболонь-Арене" играть. Выбирайте", - заявил Суркис.

"Шахтер" проводит домашние матчи на стадионе "Металлист" в Харькове, однако клуб базируется в Киеве. Сезон УПЛ будет возобновлен 30 мая.

УНИАН ранее сообщал о том, что матч "Шахтер" - "Динамо" может пройти в Киеве.