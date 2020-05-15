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"Нет смысла ехать в Харьков": матч Шахтер - Динамо может пройти в Киеве

20:03, 15 мая 2020
Футбол
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Шахтер опережает Динамо в таблице на 13 очков / фото: ФК Шахтер

Об этом в программе "Цыганык Live" на YouTube сообщил журналист Игорь Цыганык. 

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"Скорее всего, матч "Шахтер" - "Динамо", который должен был состояться в Харькове, пройдет в Киеве. Двум командам нет смысла садиться в автобусы и ехать в Харьков, чтобы сыграть там при пустых трибунах, а потом вернуться", - сообщил Цыганык.

"Насколько я знаю, УАФ приняла решение дать клубам возможность самим решать, где играть, если клубы сами договорятся. То есть "Шахтер" сейчас живет в Киеве, и "Динамо" - в Киеве, поэтому они между собой договорятся не ехать в Харьков, а сыграть тут. УАФ разрешает сыграть там, где удобно", - добавил журналист.

Напомним, ранее была утверждена дата возобновления УПЛ - 30 мая.

УНИАН также сообщал о том, что клубы УПЛ отказались от идеи провести все оставшиеся матчи сезона в одном или двух городах.

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