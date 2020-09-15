Команда Мирчи Луческу сыграет с "Гентом", за который выступают трое украинцев.

Состоялся матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между бельгийским "Гентом" и австрийским "Рапидом", в котором определился следующий соперник киевского "Динамо".

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Бельгийцы одержали победу со счетом 2:1 и вышли в плей-офф квалификации.

Второй гол в составе "Гента" с пенальти забил форвард сборной Украины Роман Яремчук. Также на замену у бельгийцев вышел бывший футболист "Динамо" Роман Безус, а еще один украинец Игорь Пластун провел всю игру на скамейке запасных.

В плей-офф команды будут проводить по два матча. Первая игра между "Динамо" и "Гентом" пройдет 22 или 23 сентября, а вторая - 29 или 30 сентября.

В еще одном матче дня греческий ПАОК победил португальскую "Бенфику" со счетом 2:1.

"Динамо" в Лиге чемпионов: главное

Киевская команда обыграла нидерландский АЗ (2:0) и вышла в заключительный раунд отбора, после которого начнется групповой этап Лиги чемпионов.

Для Мирчи Луческу это был дебютный еврокубковый матч у руля "Динамо".

Луческу уже прокомментировал победу над АЗ, отметив самоотдачу и тактическую работу подопечных.

Роман Яремчук является воспитанником "Динамо". Именно из киевского клуба форвард перешел в "Гент", где стал одной из главных звезд команды. Он впервые сыграет против "Динамо".

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Автор: Данил Слесь