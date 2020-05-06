Прошел ядерные учения и освоил стрельбу: в сети появилось фото звездного футболиста АПЛ в армии
В сети появилось фото, как нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин проходит военную службу у себя на родине в Южной Корее.
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Об этом сообщает The Sun.
По информации издания, футболист уже научился стрелять из винтовки, а также прошел химические, биологические и ядерные учения. Сона также научили вести себя под воздействием слезоточивого газа.
Базовая армейская подготовка звезды чемпионата Англии проходит в морской пехоте на острове Чеджудо.
При этом срок службы для Сона был сокращен с 21 месяца до четырех недель благодаря победе на Азиатских играх со сборной Южной Кореи.
Ожидается, что уже в этом месяце 27-летний футболист вернется в Англию и начнет подготовку к возобновлению сезона, который был остановлен из-за пандемии коронавируса.
В текущем розыгрыше АПЛ на счету Сона 21 матч, 9 голов и 7 результативных передач.
УНИАН ранее сообщал о том, что в Англии подготовили жесткие условия для возобновления сезона.