"О людях никто не думает": экс-футболист сборной Украины объяснил, почему не хочет жить на родине

Евгений Левченко считает, что общество в Украине не борется за свои права.

Бывший полузащитник сборной Украины и глава футбольного профсоюза Нидерландов Евгений Левченко объяснил, почему не хочет жить в родной стране.

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Экс-футболиста цитирует sovsport.ru.

"То, что в Европе кажется простым, в России (Левченко играл в РПЛ - прим.) и в Украине делается через пятую точку. О людях никто не думает, и меня это сильно расстраивает. Я объездил полмира - везде есть четкие, эффективные инструменты по защите прав граждан.

А у нас стучишься в дверь и понимаешь, что она наглухо закрыта для тебя, если ты кому-то не заплатил или у тебя нет связей. И это начинается с самого низового уровня. Поэтому мне неинтересно жить в Украине или в России", - сказал Левченко.

Экс-футболист отметил, что люди также виноваты в том, что происходит:

"Раздражает отношение людей к своим правам. Многие считают, что у них нет голоса, и принимают ситуацию такой, какая она есть. Это неправильный подход. Так вы никогда не победите коррупцию. Хотя есть масса примеров, когда эту проблему решали за очень короткий срок. Было бы у общества желание".

УНИАН ранее сообщал о том, что футболист Роман Зозуля сравнил жизнь в Украине и Испании.