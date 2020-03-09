"Закидают камнями": Зозуля сравнил жизнь и футбол в Украине и Испании
Украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля поделился впечатлениями от жизни в Испании, а также сравнил уровень УПЛ и Сегунды.
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Футболиста цитирует Football Hub.
"Украина всегда в сердце, но в Испании я кайфую от жизни и футбола. Кто разбирается в футболе, понимает, что Сегунда на две головы сильнее украинского чемпионата. Сейчас меня закидают камнями, но не все хотят это принять. Чемпионат сильнее, жизнь лучше", - признался Роман.
Также 30-летний форвард отметил, что пока не думает о возвращении на родину:
"Предложений из Украины нет. В Украине сейчас только "Динамо" и "Шахтер". Две команды. Пока меня здесь все устраивает. Я не зарекаюсь и никогда не говорю никогда, все может быть. На данный момент я себя не вижу в какой-то команде из Украины".
В нынешнем сезоне Сегунды Зозуля провел 28 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Это вторая по силе лига Испании после Примеры.
УНИАН ранее сообщал о том, что Зозуля резко высказался о конфликте с фанатами "Райо Вальекано".