"Закидают камнями": Зозуля сравнил жизнь и футбол в Украине и Испании

Форвард признался, что пока не планирует возвращаться на родину.

Украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля поделился впечатлениями от жизни в Испании, а также сравнил уровень УПЛ и Сегунды.

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Футболиста цитирует Football Hub.

"Украина всегда в сердце, но в Испании я кайфую от жизни и футбола. Кто разбирается в футболе, понимает, что Сегунда на две головы сильнее украинского чемпионата. Сейчас меня закидают камнями, но не все хотят это принять. Чемпионат сильнее, жизнь лучше", - признался Роман.

Также 30-летний форвард отметил, что пока не думает о возвращении на родину:

"Предложений из Украины нет. В Украине сейчас только "Динамо" и "Шахтер". Две команды. Пока меня здесь все устраивает. Я не зарекаюсь и никогда не говорю никогда, все может быть. На данный момент я себя не вижу в какой-то команде из Украины".

В нынешнем сезоне Сегунды Зозуля провел 28 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Это вторая по силе лига Испании после Примеры.

УНИАН ранее сообщал о том, что Зозуля резко высказался о конфликте с фанатами "Райо Вальекано".