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Есть два варианта: УЕФА озвучил сценарии возобновления сезона

20:01, 23 апреля 2020
Футбол
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Лого УЕФА / uefa.com

Как сообщает официальный сайт УЕФА, сценарии продолжения сезона изучают две рабочие группы.

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Первый вариант предполагает параллельное проведение внутренних турниров и еврокубков, тогда как второй сценарий - окончание национальных чемпионатов и кубков, а затем возобновление турниров под эгидой УЕФА в августе.

УЕФА также призвал национальные ассоциации приложить все усилия, чтобы доиграть внутренние соревнования.

Как сообщает Sport Mediaset, все 55 членов-федераций должны до 27 мая представить планы-календари своих чемпионатов. Внутренние турниры должны быть завершены до 3 августа.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что УЕФА рассматривает новые даты для проведения финалов еврокубков.

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