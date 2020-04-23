Есть два варианта: УЕФА озвучил сценарии возобновления сезона

Национальные чемпионаты и еврокубки могут быть доиграны как параллельно, так и по очереди.

УЕФА сообщил о том, что рассматривает два варианта для того, чтобы доиграть сезон 2019-2020, который прерван из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, сценарии продолжения сезона изучают две рабочие группы.

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Первый вариант предполагает параллельное проведение внутренних турниров и еврокубков, тогда как второй сценарий - окончание национальных чемпионатов и кубков, а затем возобновление турниров под эгидой УЕФА в августе.

УЕФА также призвал национальные ассоциации приложить все усилия, чтобы доиграть внутренние соревнования.

Как сообщает Sport Mediaset, все 55 членов-федераций должны до 27 мая представить планы-календари своих чемпионатов. Внутренние турниры должны быть завершены до 3 августа.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что УЕФА рассматривает новые даты для проведения финалов еврокубков.