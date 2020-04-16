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УЕФА рассматривает новые даты для проведения финалов еврокубков

20:01, 16 апреля 2020
Футбол
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Кубок Лиги чемпионов / REUTERS

Как сообщает The Telegraph, Союз европейских футбольных ассоциаций рассматривает вариант с проведением решающих матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в конце августа.

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Так, финал ЛЧ может состояться 29 августа, а финал ЛЕ - 26 августа.

Также предлагается провести матчи 1/4 финала Лиги чемпионов 28 и 29 июля, а остальную часть турнира - в августе. 

Завершение еврокубковых турниров в конце августа может позволить доиграть национальные первенства. 

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что УЕФА рассматривает вариант, при котором еврокубки будут доиграны в августе за три недели.

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