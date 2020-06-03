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Гениальный маркетинг: футболист Макдоналд провел матч в футболке с надписью "Burger King" вместо фамилии (фото)

10:58, 03 июня 2020
Футбол
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Джонатан Макдоналд помог спонсору в борьбе с конкурентом / фото lda.cr

Футболист клуба чемпионата Коста-Рики "Алахуэленсе" Джонатан Макдоналд на одну игру сменил фамилию на футболке ради спонсорской рекламы.

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Игрок вышел на замену при счете 0:2 в игре против "Депортиво Саприссы" и помог команде сыграть вничью.

При этом на спине у Макдоналда вместо фамилии была надпись "Burger King" - название ресторана быстрого питания, который спонсирует клуб.

Это был удачный маркетинговый ход, ведь главный конкурент "Burger King" - компания "McDonald’s", название которой созвучно с фамилией игрока.

twitter.com/Jonlaucirica

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