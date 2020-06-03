Гениальный маркетинг: футболист Макдоналд провел матч в футболке с надписью "Burger King" вместо фамилии (фото)

Нападающий стал участником оригинальной рекламной акции.

Футболист клуба чемпионата Коста-Рики "Алахуэленсе" Джонатан Макдоналд на одну игру сменил фамилию на футболке ради спонсорской рекламы.

Читайте такжеКорейский футбольный клуб оштрафовали на рекордную сумму из-за секс-кукол на трибунах

Игрок вышел на замену при счете 0:2 в игре против "Депортиво Саприссы" и помог команде сыграть вничью.

При этом на спине у Макдоналда вместо фамилии была надпись "Burger King" - название ресторана быстрого питания, который спонсирует клуб.

Это был удачный маркетинговый ход, ведь главный конкурент "Burger King" - компания "McDonald’s", название которой созвучно с фамилией игрока.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети высмеяли новую форму "Манчестер Сити".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram