Гениальный маркетинг: футболист Макдоналд провел матч в футболке с надписью "Burger King" вместо фамилии (фото)
Футболист клуба чемпионата Коста-Рики "Алахуэленсе" Джонатан Макдоналд на одну игру сменил фамилию на футболке ради спонсорской рекламы.
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Игрок вышел на замену при счете 0:2 в игре против "Депортиво Саприссы" и помог команде сыграть вничью.
При этом на спине у Макдоналда вместо фамилии была надпись "Burger King" - название ресторана быстрого питания, который спонсирует клуб.
Это был удачный маркетинговый ход, ведь главный конкурент "Burger King" - компания "McDonald’s", название которой созвучно с фамилией игрока.
Как сообщал УНИАН, ранее в сети высмеяли новую форму "Манчестер Сити".
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