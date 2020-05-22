"Как простыни из Индии": в сети высмеяли новую форму Манчестер Сити (фото)

В сеть "слили" третий комплект формы "горожан" на следующий сезон.

В сети появились фото третьего комплекта английского "Манчестер Сити" на сезон 2020-2021.

Они были опубликованы на сайте Footyheadlines.

Болельщиков удивил узор, который нанесен на форму - восточный орнамент, известный как "пейсли".

Технический спонсор "горожан" Puma сообщил, что дизайнеров вдохновила мода музыкального направления "брит-поп", которое было популярно в Манчестере 60-х и 90-х годах.

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Фанатам новый комплект формы "Сити" не пришелся по душе.

"Напоминает простыни в азиатском доме", "Как простыни, сделанные в Индии", "Моя бабушка попросила вернуть ее занавески", "Похоже на женское белье", "Это, наверное, шутка", "Это коронавирусная версия формы", "Выглядит, как пижама, но мне нравится", "Это группа бактерий с ядром, митохондриями, рибосомами и эндоплазматической сетью", "Одна из тех форм, которые люди хейтят, но через 10-20 лет будут пытаться купить ее", - комментируют болельщики в Twitter.

Мнение фанатов также демонстрирует голосование в Twitter-аккаунте Man City Xtra.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Манчестер Сити" возглавил рейтинг самых дорогих клубов после обвала цен на футболистов.

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