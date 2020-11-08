Мирон Маркевич считает, что в матче грандов фаворита нет.

Экс-тренер сборной Украины, "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 9-го тура УПЛ "Динамо" - "Шахтер".

На УНИАН будет доступна онлайн видео трансляция матча УПЛ.

Своим прогнозом Маркевич поделился с сайтом Meta-ratings.com.ua.

"Шахтер" захочет реабилитироваться после поражения от "Боруссии" (0:6). Правда, неизвестно какой состав будет играть у "горняков". Каштру нужно менять что-то в составе после такого поражения. Я думаю, игра будет где-то ровной. Не знаю, какой состав будет и у "Динамо". Сейчас трудно что-то прогнозировать", - сказал Маркевич.

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По его мнению, матч, скорее всего, завершится минимальной победой одной из команд:

"Думаю, что в этом поединке кто-то выиграет с разницей в один мяч. Фаворита дерби назвать трудно".

Маркевич также выразил мнение, что команды будут в разном настроении:

"Матчи Лиги чемпионов не забываются. Если "Динамо" находится в более-менее позитивном настроении, то "Шахтер" разбит. Все зависит от тренера, какой он состав выставит на матч".

"Динамо" - "Шахтер": перед матчем

Матч "Динамо" - "Шахтер" пройдет сегодня, 8 ноября. Начало - в 17.00. Где смотреть "Динамо" - "Шахтер".

Судить матч будет бригада арбитров во главе с Катериной Монзуль.

После восьми туров "Динамо" возглавляет таблицу УПЛ, набрав 20 очков. "Шахтер" идет вторым, отставая от киевлян на 4 пункта.

В новом сезоне команды уже встречались в матче за Суперкубок Украины. Первая встреча "Шахтера" с экс-тренером команды Мирчей Луческу завершилась победой румына - "Динамо" выиграло со счетом 3:1.

В рамках чемпионата Украины команды играли друг против друга 65 раз. Каждая из команд выиграла по 24 раза, еще 17 поединков завершились вничью.

Перед матчем стало известно, что коронавирусом заразился основной форвард "Динамо" Владислав Супряга, а также положительные тесты сдали Владимир Шепелев и Богдан Леднев. Ранее COVID-19 был подтвержден у целого ряда игроков команды Мирчи Луческу.

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Автор: Антон Дударь