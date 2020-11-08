Экс-тренер сборной Украины, "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 9-го тура УПЛ "Динамо" - "Шахтер".
На УНИАН будет доступна онлайн видео трансляция матча УПЛ.
Своим прогнозом Маркевич поделился с сайтом Meta-ratings.com.ua.
"Шахтер" захочет реабилитироваться после поражения от "Боруссии" (0:6). Правда, неизвестно какой состав будет играть у "горняков". Каштру нужно менять что-то в составе после такого поражения. Я думаю, игра будет где-то ровной. Не знаю, какой состав будет и у "Динамо". Сейчас трудно что-то прогнозировать", - сказал Маркевич.
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По его мнению, матч, скорее всего, завершится минимальной победой одной из команд:
"Думаю, что в этом поединке кто-то выиграет с разницей в один мяч. Фаворита дерби назвать трудно".
Маркевич также выразил мнение, что команды будут в разном настроении:
"Матчи Лиги чемпионов не забываются. Если "Динамо" находится в более-менее позитивном настроении, то "Шахтер" разбит. Все зависит от тренера, какой он состав выставит на матч".
"Динамо" - "Шахтер": перед матчем
- Матч "Динамо" - "Шахтер" пройдет сегодня, 8 ноября. Начало - в 17.00. Где смотреть "Динамо" - "Шахтер".
- Судить матч будет бригада арбитров во главе с Катериной Монзуль.
- После восьми туров "Динамо" возглавляет таблицу УПЛ, набрав 20 очков. "Шахтер" идет вторым, отставая от киевлян на 4 пункта.
- В новом сезоне команды уже встречались в матче за Суперкубок Украины. Первая встреча "Шахтера" с экс-тренером команды Мирчей Луческу завершилась победой румына - "Динамо" выиграло со счетом 3:1.
- В рамках чемпионата Украины команды играли друг против друга 65 раз. Каждая из команд выиграла по 24 раза, еще 17 поединков завершились вничью.
- Перед матчем стало известно, что коронавирусом заразился основной форвард "Динамо" Владислав Супряга, а также положительные тесты сдали Владимир Шепелев и Богдан Леднев. Ранее COVID-19 был подтвержден у целого ряда игроков команды Мирчи Луческу.
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