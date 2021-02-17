"Динамо" примет "Брюгге" на "Олимпийском" в Киеве.

Киевское "Динамо" 18 февраля стартует в плей-офф Лиги Европы. На "Олимпийском" команда Мирчи Луческу будет принимать "Брюгге".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Брюгге.

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"Динамо" - "Брюгге": где смотреть матч

Стартовый свисток прозвучит в 17.00. Начало встречи было перенесено из-за погодных условий.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1".

Также трансляция будет доступна на медиасервисе MEGOGO.

"Динамо" - "Брюгге": перед матчем

В Лиге чемпионов чемпион Бельгии "Брюгге" стартовал сразу с группового этапа. Команда набрала 8 очков и заняла третье место в группе с "Боруссией" Дортмунд, "Лацио" и "Зенитом".

"Динамо" пробилось в групповой этап ЛЧ, пройдя в квалификации турнира АЗ и "Гент". На групповом этапе киевляне стали третьими, набрав 4 очка в группе с "Ювентусом", "Барселоной" и "Ференцварошем".

В прошлом сезоне "Динамо" и "Брюгге" пересеклись в третьем раунде квалификации ЛЧ. Тогда по сумме двух встреч дальше прошел бельгийский клуб (1:0, 3:3), после чего из "Динамо" был уволен Александр Хацкевич.

Перед игрой соперник "Динамо" из-за коронавируса и дисквалификации остался без главного тренера и ряда игроков.

"Динамо" возобновило сезон победой над "Олимпиком" в УПЛ, а "Брюгге" отдыхал больше недели - матч чемпионата против "Шарлеруа" был перенесен.

Судить матч будет бригада арбитров из Финляндии во главе с 42-летним Маттиасом Гестраниусом.

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Автор: Антон Дударь