Перенос начала матча связан с прогнозом погоды.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Брюгге", который запланирован на 18 февраля и пройдет на "Олимпийском", перенесен на более раннее время.

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Изначально стартовый свисток должен был прозвучать в 19.55, однако время начало матча перенесли на 17.00.

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Данное решение было принято в связи с прогнозом погоды на 18 февраля. Ожидается, что после 20.00 температура может опуститься ниже 15 градусов по Цельсию.

Старт в 17.00 позволит футболистам сыграть при более благоприятной температуре.

"Динамо" - "Брюгге": перед матчем

В Лиге чемпионов чемпион Бельгии "Брюгге" стартовал сразу с группового этапа. Команда набрала 8 очков и заняла третье место в группе с "Боруссией" Дортмунд, "Лацио" и "Зенитом".

"Динамо" пробилось в групповой этап ЛЧ, пройдя в квалификации турнира АЗ и "Гент". На групповом этапе киевляне стали третьими, набрав 4 очка в группе с "Ювентусом", "Барселоной" и "Ференцварошем".

В прошлом сезоне "Динамо" и "Брюгге" пересеклись в третьем раунде квалификации ЛЧ. Тогда по сумме двух встреч дальше прошел бельгийский клуб (1:0, 3:3), после чего из "Динамо" был уволен Александр Хацкевич.

Легионер "Динамо" рассказал о настрое взять реванш у "Брюгге".

Перед игрой соперник "Динамо" из-за коронавируса и дисквалификации остался без главного тренера и ряда игроков.

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Автор: Антон Дударь