Капитан "Барселоны" Лионель Месси не сыграет с киевским "Динамо" на выезде в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Читайте такжеБарселона примет жесткие ограничительные меры в Киеве перед матчем с Динамо из-за коронавируса
Об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба.
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман принял решение предоставить отдых аргентинскому форварду, а также полузащитнику Френки де Йонгу.
Наставник команды объяснил это тем, что игроки должны получить передышку из-за плотного календаря, а ситуация в группе позволяет это сделать.
Заявка "Барселоны" на матч в Киеве:
Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Нето, Иньяки Пенья;
Защитники: Сержиньо Дест, Клеман Ленгле, Жорди Альба, Хуниор Фирпо, Оскар Мингеса;
Полузащитники: Карлес Аленья, Миралем Пьянич, Рики Пуч, Матеус Фернандес, Фелипе Коутиньо, Педри;
Нападающие: Антуан Гризманн, Мартин Брейтуэйт, Усман Дембеле, Францишку Тринкау, Конрад де ла Фуэнте.
"Динамо" - "Барселона": перед матчем
- Матч "Динамо" - "Барселона" состоится 24 ноября на "Олимпийском". Встреча пройдет без зрителей.
- После первого круга "Динамо" набрало 1 очко и занимает третье место в группе G. У "Барселоны" - 9 очков и первая позиция.
- Встреча команд в первом круге завершилась победой "Барселоны" со счетом 2:1. Киевляне играли на "Камп Ноу" в ослабленном из-за коронавируса составе.
- В ответном матче против "Барселоны" "Динамо" вновь не сможет рассчитывать на многих игроков - в предыдущем матче (в УПЛ) киевляне недосчитались 15 футболистов.
- Перед поединком ЛЧ "Динамо" в УПЛ обыграло "Ингулец" со счетом 2:0, а "Барселона" в чемпионате Испании уступила "Атлетико" (0:1) из-за ошибки вратаря.
- Уже известно, кто будет судить предстоящий поединок.
- Из-за травм игру на "Олимпийском" также пропустят ключевые игроки "Барсы" Жерар Пике, Серхи Роберто и Ансу Фати.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram