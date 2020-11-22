Каталонцы остались в середине турнирной таблицы.

В Мадриде состоялся центральный матч десятого тура чемпионата Испании - "Атлетико" принимал "Барселону".

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На 12-й минуте гостей спасла перекладина после удара Льоренте. Однако еще до перерыва "Атлетико" сумел забить гол после ошибки вратаря соперника. Марк-Андре тер Штеген далеко вышел из ворот на перехват мяча, а Феррейра Карраско смог его опередить и точно пробил по пустым воротам - 1:0.

Этот гол стал единственным в матче. У "Барсы" было несколько полумоментов, но на ничью гости так и не наиграли.

"Атлетико" - "Барселона" - 1:0

Гол: Карраско, 45+3

"Атлетико": Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Эрмосо, Льоренте (Коста, 73), Коке, Сауль, Карраско (Фелипе, 90+1), Корреа (Кондогбия, 84), Фелиш (Лемар, 84)

"Барселона": тер Штеген, Роберто, Пике (Дест, 62), Ленгле, Альба, Пьянич (Брейтуэйт, 83), де Йонг, Дембеле, Месси, Педри (Коутиньо, 57), Гризманн (Тринкау, 83)

Предупреждения: Коке, Карраско, Савич, Хименес

Видео гола Карраско

"Атлетико" - "Барселона": итоги матча

"Атлетико" благодаря этой победе набрал 20 очков и делит первое место с "Реалом Сосьедад". "Барселона" с 11 очками на счету остается десятой.

Для Лионеля Месси это был 800-й поединок в карьере за "Барселону".

Это первая победа над "Барселоной" для наставника "Атлетико" Диего Симеоне в рамках Ла Лиги.

У "Атлетико" из-за коронавируса игру пропускал форвард Луис Суарес, который перешел в команду из каталонского клуба в сентябре.

Травму в минувшей игре получил защитник "Барселоны" Жерар Пике, который был заменен во втором тайме. Он может не сыграть с киевским "Динамо" в Лиге чемпионов 24 ноября.

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Автор: Данил Слесь