Михайличенко после разгрома Александрии назвал "недоразумением" поражение от Шахтера

Главный тренер "Динамо" остался доволен реализацией моментов в игре с александрийцами.

Наставник киевского "Динамо" Алексей Михайличенко заявил, что команда победой над "Александрией" (5:1) в 25-м туре УПЛ сумела реабилитироваться после поражения от "Шахтера".

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Специалиста цитирует Tribuna.com.

"Какое было настроение после 1:3 от "Шахтера"? Нужно смотреть вперед, готовиться к следующему матчу. Доказывать прежде всего себе, болельщикам, президенту, что это было недоразумение, показывать свою игру и двигаться дальше. Никто в спорте не застрахован от поражений. Но их нужно воспринимать нормально. Нужно пропустить их через себя, сделать выводы и двигаться дальше", - сказал Михайличенко.

Тренер добавил, что доволен реализацией моментов, которая позволила команде одержать разгромную победу:

"Не имея много игровой практики, при такой жаре, в меньшинстве "Александрии" было тяжело противостоять "Динамо". Рад, что мы не остановились, продолжали играть на победу, а не удерживать счет. Создали достаточное количество моментов, а самое главное - реализовали их".

"Динамо" теперь имеет 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, отставая по дополнительным показателям от "Зари".

УНИАН ранее опубликовал обзор матча "Динамо" - "Александрия".

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