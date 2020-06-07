Динамо - Александрия: обзор и полное видео матча УПЛ

На "Олимпийском" встречались претенденты на медали УПЛ.

7 июня в 25-м туре Украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" принимало "Александрию". Матч проходит на НСК "Олимпийский" при пустых трибунах.

УПЛ, 25-й тур

"Динамо" - "Александрия" - 5:1

Голы: Буяльский, 14, 83, Русин, 20 (с пенальти), Миколенко, 65, Де Пена, 81 - Гречишкин, 31 (с пенальти)

"Динамо": Бойко, Кендзера (Бенито, 85), Кадири, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Цитаишвили (Караваев, 63), Андриевский (Де Пена, 62), Шепелев, Буяльский (Дуэлунд, 84), Русин (Соль, 74)

"Александрия": Панькив, Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко, Ковалец (Грицук, 70), Гречишкин, Банада (Гордиенко, 59), Лучкевич, Ситало (Безбородько, 69), Третьяков (Шастал, 79).

Предупреждения: Сидорчук, Кадири, Шепелев, Андриевский - Дубра, Банада

Удаление: Дубра, 55

На 14-й минуте Буяльский не забил пенальти (вратарь)

Видеообзор матча

Полное видео матча

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УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" рассматривает кандидатуры двух тренеров на смену Михайличенко.

Для обеих команд эта игра имеет ключевое значение. "Динамо" нельзя терять очки, ведь идет борьба с "Зарей" и "Десной" за второе место и путевку в Лигу чемпионов. Луганчане свою игру в этом туре уже выиграли, а клуб из Чернигова - проиграл. Таким образом, динамовцы могут в случае победы оторваться от "Десны" и вновь сравняться с "Зарей". "Александрия", в свою очередь, отстает от команды Алексея Михайличенко всего на три очка и также реально претендует на медали УПЛ.

В нынешнем сезоне команды провели между собой три матча. Во всех победу праздновало "Динамо" - два раза по 1:0 дома и 3:1 на выезде.

В первом туре после карантина киевляне уступили "Шахтеру" со счетом 1:3, а "Десна" на выезде победила "Колос" - 2:0.

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