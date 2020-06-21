Десна - Заря: обзор и полное видео матча УПЛ
21:25, 21 июня 2020Футбол
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Конкуренты в борьбе за медали встречались в 27-м туре Украинской Премьер-лиги
Ранее Десна и Заря обменялись победами / фото ФК Заря
В рамках 27-го тура чемпионата Украины "Десна" принимала "Зарю". Матч прошел 21 июня в Чернигове.
"Заря" одержала победу со счетом 2:1.
В составе победителей отличились Владислав Кочергин и Богдан Михайличенко. У хозяев пенальти реализовал Денис Фаворов.
Десна - Заря
Видеообзор
Десна - Заря - 1:2. Обзор матча
Полное видео матча
Напомним, на первом этапе УПЛ "Десна" и "Заря" обменялись домашними победами: 2:1 в Запорожье и 1:0 в Чернигове.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что в рамках УПЛ "Ворскла" обыграла "Днепр-1".
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