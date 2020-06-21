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Десна - Заря: обзор и полное видео матча УПЛ

21:25, 21 июня 2020
Футбол
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Ранее Десна и Заря обменялись победами / фото ФК Заря

"Заря" одержала победу со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Владислав Кочергин и Богдан Михайличенко. У хозяев пенальти реализовал Денис Фаворов.

Десна - Заря

Видеообзор

Полное видео матча

Напомним, на первом этапе УПЛ "Десна" и "Заря" обменялись домашними победами: 2:1 в Запорожье и 1:0 в Чернигове.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в рамках УПЛ "Ворскла" обыграла "Днепр-1".

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