УПЛ: Ворскла дома обыграла Днепр-1

Дублем у победителей отличился Руслан Степанюк.

В рамках 27-го тура чемпионата Украины по футболу "Ворскла" принимала "Днепр-1". Хозяевам поля удалось одержать победу.

Дублем в составе полтавчан отличился Руслан Степанюк.

"Ворскла" после этой победы набрала 26 очков и занимает девятое место в УПЛ. У "Днепра-1" - 34 очка и седьмая строчка.

"Ворскла" - "Днепр-1" - 2:0

Голы: Степанюк, 19, 48

"Ворскла": Резник, Баенко, Чеснаков, Ндиайе, Ребенок (Дудко, 90+3), Скляр (Опанасенко, 90+3), Пуцлин, Васин (Луизао, 71), Кулач (Кравчук, 84), Кане, Степанюк (Павлюк, 90+3)

"Днепр-1": Юрчук, Адамюк, Сваток (Лопыренок, 46), Логинов, Цуриков, Кравченко, Когут (Ярмолюк, 80), Тейлор, Ди Франко (Снижко, 76), Булеца (Супряга, 60), Хобленко (Коркишко, 76)

Предупреждения: Чеснаков, Ребенок, Кулач, Скляр, Баенко - Хобленко, Когут, Ди Франко, Лопыренок, Цуриков, Коркишко

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в 27-м туре УПЛ "Мариуполь" разгромил "Львов".

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