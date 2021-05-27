"Черноморец" уже гарантировал себе место в топ-3 Первой лиги.

Вслед за ровенским "Вересом", который уже обеспечил себе место в УПЛ на следующий сезон, промоушен получил одесский "Черноморец".

Это стало известно после победы одесситов над "Металлистом 1925" в поединке 28-го тура Первой лиги. "Черноморец" победил с минимальным счетом 1:0 благодаря голу Ильи Путри.

Благодаря такому результату одесситы уже не опустятся в турнирной таблице ниже третьего места. Ближайший преследователь "Николаев" не имеет шансов догнать "Черноморец".

Теперь клуб из Южной Пальмиры досрочно гарантировал себе участие в УПЛ.

"Черноморец" сыграет в УПЛ впервые с 2019 года.

Команда по ходу сезона сделала замену на тренерском мостике: Сергей Ковалец уступил свою должность Алексею Антонову.

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Новый сезон в УПЛ стартует 25 июля. Чемпионский титул будет защищать "Динамо" Киев.

С этого сезона чемпионат будет расширен до 16 участников. Команды сыграют в два круга.

По итогам сезона 2020-2021 УПЛ покинул "Минай", а вместо него из Первой лиги поднимутся три клуба.

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Автор: Артем Будрин