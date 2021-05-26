"Верес" первым среди клубов Первой лиги гарантировал себе повышение в классе.

"Верес" (Ровно) досрочно гарантировал себе путевку в Украинскую Премьер-лигу на сезон 2021-2022.

Это произошло после того, как в матче 28-го тура Первой лиги "Агробизнес" проиграл "ВПК-Агро" (1:2). Благодаря такому результату "Верес" уже не опустится в турнирной таблице ниже третьего места.

За два тура до финиша команда Юрия Вирта набрала 59 очков и лидирует в Первой лиге. В топ-тройке также идут "Черноморец" (55 очков) и "Металлист 1925" (53 очка). У "Агробизнеса" - 51 очко.

В УПЛ по итогам сезона выйдут три лучшие команды.

Напомним, "Верес" не выступал в высшем дивизионе с 2018 года.

Украинская Премьер-лига 2021-2022: что нужно знать

Новый сезон в УПЛ стартует 25 июля. Чемпионский титул будет защищать "Динамо" Киев.

С этого сезона чемпионат будет расширен до 16 участников. Команды сыграют в два круга.

По итогам сезона 2020-2021 УПЛ покинул "Минай", а вместо него из Первой лиги поднимутся три клуба.

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Автор: Антон Дударь