Манчестер Сити с Зинченко в составе одержал разгромную победу в АПЛ (видео)

Украинец вошел в пятерку лучших игроков своей команды по оценкам.

"Манчестер Сити" в рамках 30-го тура Английской Премьер-лиги разгромил "Бернли".

"Горожане" одержали победу со счетом 5:0 благодаря дублям Фила Фодена и Рияда Мареза, а также голу Давида Сильвы.

Украинец Александр Зинченко в составе "Ман Сити" провел на поле весь матч. Украинский футболист нанес 2 удара по воротам (1 из них в створ), совершил 123 касания (лучший в матче), сделал 85% точных передач, 1 раз успешно пошел в обводку, совершил 1 отбор, выиграл 4 верховые дуэли, сделал 3 выноса и 1 перехват.

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Портал WhoScored.com поставил Зинченко оценку 7,8 балла - это пятый лучший результат в команде.

"Ман Сити" набрал 63 очка и сократил отставание от лидера "Ливерпуля" до 20 пунктов. "Бернли", у которого 39 очков, располагается на одиннадцатом месте.

"Манчестер Сити" - "Бернли" - 5:0

Голы: Фоден, 22, 63, Марез, 43, 45+3 (с пенальти), Д. Силва, 51

"Манчестер Сити": Эдерсон, Канселу, Фернандиньо (Ляпорт, 61), Отаменди, Зинченко, Фоден (Сане, 79), Родри, Д. Силва, Марез (Де Брюйне, 61), Агуэро (Габриэль Жезус, 45+3), Б. Силва

"Бернли": Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Тейлор, Браунхилл, Вествуд, Корк, Макнил, Родригес (Питерс, 60), Выдра (Томпсон, 88)

Обзор матча опубликовал канал Setanta Sports на YouTube.

Как сообщал УНИАН, в предыдущем матче вратарь "Ман Сити" нанес серьезную травму своему одноклубнику.

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