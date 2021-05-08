Мюнхенцы досрочно взяли титул после поражения ближайшего преследователя.

Мюнхенская "Бавария" досрочно стала чемпионом Германии 2020-2021.

Это стало возможным после того, как в 32-м туре ближайший преследователь "Баварии" "РБ Лейпциг" проиграл дортмундской "Боруссии" (2:3).

Таким образом, у "Лейпцига" не осталось математических шансов догнать "Баварию". Разрыв между командами составляет 7 очков, при этом мюнхенцам осталось провести еще три матча, а их конкурентам - два.

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Напомним, с нового сезона "Баварию" будет возглавлять нынешний тренер "Лейпцига".

"Бавария": девятое чемпионство подряд

"Бавария" выиграла Бундеслигу в 31-й раз в истории и в девятый раз подряд. В предыдущий раз другим чемпионом страны становилась "Боруссия" Дортмунд (в 2011 и 2012 годах).

Ханс-Дитер Флик, который летом покинет "Баварию" ради сборной Германии, за полтора сезона завоевал с мюнхенским клубом 7 трофеев: дважды выигрывал Бундеслигу, а также Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Германии, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

"Бавария" еще может оформить "золотой дубль", если обыграет "РБ Лейпциг" в финале Кубка Германии 13 мая.

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Автор: Антон Дударь