Мюнхенский клуб будет тренировать Юлиан Нагельсманн.

Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн летом сменит Ханса-Дитера Флика у руля мюнхенской "Баварии".

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Об этом сообщил официальный сайт "Баварии".

Мюнхенский клуб договорился с "РБ Лейпциг" о сумме компенсации за переход тренера с действующим контрактом. Официально она не разглашается, а по неофициальным данным составит до 25 миллионов евро.

Нагельсманн приступит к своим обязанностям в "Баварии" с 1 июля 2021 года. Его соглашение с клубом рассчитано на пять лет.

"Убежден, что вместе с Юлианом Нагельсманном нас ждет успешное будущее. Готовность подписать пятилетний контракт говорит о том, насколько он отождествляет себя с "Баварией", - отметил исполнительный директор клуба Оливер Кан.

Также "Бавария" сообщила, что достигла договоренности с Ханси Фликом о досрочном разрыве соглашения. Как сообщалось ранее, тренер продолжит карьеру в сборной Германии.

Юлиан Нагельсманн: карьера и достижения

Нагельсманн начинал тренерскую карьеру с работы в юношеских командах, затем он работал ассистентом главного тренера в "Хоффенхайме", а в 2016 году возглавил команду. В 28 лет он стал самым молодым главным тренером в истории Бундеслиги.

В сезоне 2016-2017 Нагельсманн привел "Хоффенхайм" к лучшему результату в истории клуба - четвертому месту в Бундеслиге и дебютной путевке в Лигу чемпионов. В следующем сезоне команда финишировала в чемпионате Германии третьей.

В 2017 году он был признан лучшим футбольным тренером года в Германии.

В 2019 году Нагельсманн подписал контракт с "РБ Лейпциг". В дебютном сезоне он привел команду к бронзовым медалям Бундеслиги, а также вывел в полуфинал ЛЧ.

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Автор: Антон Дударь