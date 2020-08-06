Барселона - Наполи: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Команды в первом матче сыграли вничью, сохранив интригу на ответную встречу.

В субботу, 8 августа, "Барселона" будет принимать "Наполи" в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Барселона - Наполи.

Букмекеры считают фаворитами хозяев поля. На победу "Барселоны" можно поставить с коэффициентом 1,64, на ничью - 4,10, а на триумф "Наполи" - 5,50.

Что касается шансов на выход в четвертьфинал турнира, то здесь также аналитики больше верят в подопечных Кике Сетьена. Коэффициенты - 1,35 на "Барсу" и 3,45 на итальянскую команду.

Матч будет проходить на пустом стадионе "Камп Ноу" из-за пандемии коронавируса.

Напомним, первый матч в Неаполе еще до карантина завершился вничью со счетом 1:1.

После возобновления национальных турниров "Барселона" уступила в чемпионской гонке "Реалу", а "Наполи" стал седьмым в Серии А.

УНИАН ранее сообщал о том, что футболист "Барселоны" отказался играть за команду в Лиге чемпионов.

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