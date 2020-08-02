"Это неуважение": футболист Барселоны отказался играть за команду в Лиге чемпионов

Президент клуба Жозеп Бартомеу подтвердил все слухи, которые появлялись в СМИ.

Полузащитник "Барселоны" Артур не прибыл в расположение клуба после отпуска и отказался играть за "сине-гранатовых" в Лиге чемпионов в связи с тем, что новый сезон он начнет в "Ювентусе".

Читайте такжеЛегенда Барселоны и сборной Испании заразился коронавирусом

Об этом сообщил президент "Барсы" Жозеп Бартомеу в комментарии sport.es.

"Мы договорились, что до завершения Лиги чемпионов Артур будет играть за нашу команду. Он мог бы помочь нам добиться поставленных целей.

Поступок Артура - это неуважение к партнерам, которые стремятся выиграть Лигу чемпионов. Нет никакой логики в том, что он самоустранился. Футболист не вернулся из отпуска, поэтому мы начали расследование. Он только позвонил и сказал, что останется в Бразилии", - заявил Бартомеу.

Артур ранее стал частью сделки с "Ювентусом". Бразилец с нового сезона будет играть за чемпионов Италии, а в обратном направлении отправится полузащитник Миралем Пьянич.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Барселона" запланировала массовую чистку состава.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram