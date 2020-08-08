Барселона - Наполи: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
12:15, 08 августа 2020Футбол
1 0
В Барселоне пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Барселона - Наполи / фото REUTERS
8 августа в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" будет принимать "Наполи". Матч пройдет на стадионе "Камп Ноу" при пустых трибунах.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Барселона - Наполи.
Барселона - Наполи: где смотреть матч по ТВ
Стартовый свисток прозвучит в 22.00.
Первый матч команды провели еще 25 февраля до пандемии коронавируса. Встреча в Неаполе завершилась вничью - 1:1. У "Наполи" отличился Дрис Мертенс, а у "Барселоны" гол забил Антуан Гризманн.
Барселона - Наполи: прогноз букмекеров
На кону в этом матче стоит путевка в "Финал восьми" Лиги чемпионов, который будет принимать Лиссабон.
Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
Барселона - Наполи (первый матч - 1:1)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter