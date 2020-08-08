Барселона - Наполи: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

В Барселоне пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

8 августа в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" будет принимать "Наполи". Матч пройдет на стадионе "Камп Ноу" при пустых трибунах.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Барселона - Наполи.

Барселона - Наполи: где смотреть матч по ТВ

Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

Первый матч команды провели еще 25 февраля до пандемии коронавируса. Встреча в Неаполе завершилась вничью - 1:1. У "Наполи" отличился Дрис Мертенс, а у "Барселоны" гол забил Антуан Гризманн.

Барселона - Наполи: прогноз букмекеров

На кону в этом матче стоит путевка в "Финал восьми" Лиги чемпионов, который будет принимать Лиссабон.

Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

Барселона - Наполи (первый матч - 1:1)

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram