Александар Драгович попал в список вызванных игроков тренером сборной Австрии.

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода вызвал 26 исполнителей для участия на Евро-2020.

Об этом сообщает Австрийский футбольный союз.

В заявку попал бывший защитник "Динамо", а ныне "Байера" Александар Драгович. Также приглашение получил Давид Алаба, который год назад оформил требл в составе "Баварии", а ныне готовится осуществить трансфер в мадридский "Реал".

Вратари: Даниэль Бахманн ("Уотфорд", Англия), Павао Перван ("Вольфсбург", Германия), Александр Шлагер (ЛАСК).

Защитники: Давид Алаба ("Бавария", Германия), Александар Драгович ("Байер", Германия), Марко Фридль ("Вердер", Германия), Мартин Хинтереггер ("Айнтрахт", Германия), Конрад Лаймер ("РБ Лейпциг", Германия), Штефан Лайнер ("Боруссия" М, Германия), Филипп Линхарт ("Фрайбург", Германия), Штефан Пош ("Хоффенхайм", Германия), Кристофер Триммель ("Унион", Германия), Андреас Ульмер ("РБ Зальцбург ").

Полузащитники: Кристоф Баумгартнер, Флориан Гриллич (оба - "Хоффенхайм", Германия), Юлиан Баумгартлингер ("Байер", Германия), Штефан Ильзанкер ("Айнтрахт", Германия), Валентино Лазаро ("Боруссия" М, Германия), Марсель Забитцер ("РБ Лейпциг", Германия), Луис Швауб ("Люцерн", Швейцария), Ксавер Шлагер ("Вольфсбург", Германия), Алессандро Шопф ("Шальке", Германия).

Форварды: Михаэль Грегорич ("Аугсбург", Германия), Саша Калайджич ("Штуттгарт", Германия), Марко Арнаутович ("Шанхай", Китай), Карим Онисиво ("Майнц", Германия).

Напомним, Украина и Австрия померятся силами в третьем туре группового раунда Евро-2020. Поединок состоится 21 июня.

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Сборная Украины: что нужно знать о подготовке к Евро-2020

Окончательный состав всех групп стал известен в ноябре 2020 года после того, как были сыграны стыковые матчи.

Сборная Украины на групповом этапе сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Уже известно, что матчи Евро-2020 пройдут со зрителями. При этом УЕФА объявил о замене двух городов, принимающих турнир.

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Автор: Артем Будрин