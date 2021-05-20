Виталий Буяльский - ведущий игрок Динамо / фото REUTERS

Один из лучших футболистов "Динамо" текущего сезона Виталий Буяльский не поможет сборной Украины на Евро-2020.

Об этом стало известно с официального сайта Украинской ассоциации футбола.

28-летний полузащитник во время последней тренировочной сессии почувствовал боль в ноге. Осмотр врачей подтвердил, что у Буяльского трещина плюсневой кости ступни и он проведет в лазарете ориентировочно месяц.

Хавбек уже отбыл из тренировочного лагеря сборной Украины и будет вне Евро-2020. В нынешнем сезоне Буяльский сделал "9+9" по системе "гол+пас" в составе чемпионов Украины.

"В матче с "Зарей" получил удар по ноге. О том, что травмировался, не знал. Приехал в лагерь сборной, тренировался и бегал вместе со всеми в течение трех дней, но под конец занятий испытывал сильную боль. В результате оказалось, что там трещина. Конечно, расстроился, что пропущу чемпионат Европы. Но Андрей Николаевич Шевченко поддержал меня, сказал, что все будет хорошо и на этом жизнь не заканчивается", - с сожалением сообщил Буяльский для официального сайта "Динамо".

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Автор: Артем Будрин