Защитник "Баварии" Давид Алаба летом станет свободным агентом.

Мадридский "Реал" летом подпишет контракт с защитником мюнхенской "Баварии" Давидом Алабой.

Об этом сообщает Marca.

По данным источника, "Реал" уже договорился с 28-летним Алабой об условиях контракта. Защитник подпишет соглашение на четыре года, по которому будет зарабатывать около 11 миллионов евро в год.

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Футболист "Баварии" уже прошел медосмотр специально для "сливочных".

Стоит отметить, что летом Алаба станет свободным агентом, а потому "Реал" сможет подписать его бесплатно.

Давид Алаба: карьера и достижения

Алаба в 2008 году присоединился к академии "Баварии", перейдя из дубля австрийской "Аустрии". С 2010 года он выступает за мюнхенцев, за исключением половины сезона в аренде в "Хоффенхайме" в 2011 году.

С "Баварией" Алаба дважды выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, один раз - Клубный чемпионат мира, девять раз - чемпионат Германии, шесть раз - Кубок страны и пять раз - Суперкубок.

В составе сборной Австрии Алаба провел 73 матча, в которых забил 14 голов.

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Автор: Антон Дударь