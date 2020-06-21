Милевский забил очередной гол в чемпионате Беларуси (видео)

Украинский нападающий демонстрирует результативную игру.

Украинский форвард Артем Милевский отметился забитым голом за брестское "Динамо" в матче 14-го тура чемпионата Беларуси против "Городеи".

На 29-й минуте Милевский с близкого расстояния головой переправил мяч в сетку и сравнял счет во встрече.

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"Динамо" Брест в итоге удалось выиграть матч со счетом 3:1.

В составе брестского клуба весь матч на поле провели украинцы Евгений Хачериди и Александр Нойок. Милевский был заменен на 77-й минуте.

В активе Милевского теперь 4 гола и 4 результативные передачи в 20 матчах за брестское "Динамо" в этом сезоне.

Видео опубликовал YouTube-канал Федерации футбола Беларуси.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Милевский рассказал о своем конфликте с Александром Алиевым в киевском "Динамо".

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