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Финалист Лиги Европы в составе Днепра будет выступать на любительском уровне

15:17, 27 июня 2020
Футбол
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Артем Федецкий / фото УНИАН

Федецкий будет выступать в составе чемпиона Волынской области "Вотранса".

Как сообщает footboom.com, "Вотранс" подал заявку на вторую часть сезона в чемпионате Украины среди любителей. Среди новичков команды числится 35-летний Федецкий.

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Напомним, последним профессиональным клубом Федецкого были "Карпаты", которые он покинул в 2019 году. По ходу карьеры он также выступал за "Шахтер", киевский "Арсенал", "Харьков", "Днепр", с которым доходил до финала Лиги Европы, и немецкий "Дармштадт". В составе сборной Украины Федецкий провел 53 матча.

После ухода из "Карпат" Федецкий баллотировался в Верховную Раду от партии "Слуга народа", но не прошел.

Как сообщал УНИАН, ранее Федецкий выиграл 50 тысяч гривень в шоу "Рассмеши комика".

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