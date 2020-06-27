Финалист Лиги Европы в составе Днепра будет выступать на любительском уровне

Артем Федецкий присоединился к аматорскому клубу из Луцка.

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий после длительной паузы снова выйдет на поле, но будет играть на любительском уровне.

Федецкий будет выступать в составе чемпиона Волынской области "Вотранса".

Как сообщает footboom.com, "Вотранс" подал заявку на вторую часть сезона в чемпионате Украины среди любителей. Среди новичков команды числится 35-летний Федецкий.

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Напомним, последним профессиональным клубом Федецкого были "Карпаты", которые он покинул в 2019 году. По ходу карьеры он также выступал за "Шахтер", киевский "Арсенал", "Харьков", "Днепр", с которым доходил до финала Лиги Европы, и немецкий "Дармштадт". В составе сборной Украины Федецкий провел 53 матча.

После ухода из "Карпат" Федецкий баллотировался в Верховную Раду от партии "Слуга народа", но не прошел.

Как сообщал УНИАН, ранее Федецкий выиграл 50 тысяч гривень в шоу "Рассмеши комика".

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