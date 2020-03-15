Бывший футболист сборной Украины выиграл 50 тысяч гривень в шоу "Рассмеши комика" (видео)
21:11, 15 марта 2020Футбол
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Артем Федецкий сумел добраться до главного приза.
Федецкий пока не завершил карьеру / фото: ФК Карпаты
Бывший футболист сборной Украины и ряда клубов УПЛ Артем Федецкий принял участие в телевизионном шоу "Рассмеши комика" на телеканале "1+1".
34-летний спортсмен сумел пять раз рассмешить Евгения Кошевого и Ольгу Полякову, выиграв главный приз - 50 тысяч гривень.
Видео выступления футболиста опубликовал официальный YouTube-канал шоу.
Ранее Федецкий покинул львовские "Карпаты" и в настоящий момент остается свободным агентом. Решение о завершении карьеры защитник пока не принял.
УНИАН ранее сообщал о том, что Федецкий рассказал о своем участии в выборах.
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