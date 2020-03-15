Бывший футболист сборной Украины выиграл 50 тысяч гривень в шоу "Рассмеши комика" (видео)

Артем Федецкий сумел добраться до главного приза.

Бывший футболист сборной Украины и ряда клубов УПЛ Артем Федецкий принял участие в телевизионном шоу "Рассмеши комика" на телеканале "1+1".

34-летний спортсмен сумел пять раз рассмешить Евгения Кошевого и Ольгу Полякову, выиграв главный приз - 50 тысяч гривень.

Видео выступления футболиста опубликовал официальный YouTube-канал шоу.

Ранее Федецкий покинул львовские "Карпаты" и в настоящий момент остается свободным агентом. Решение о завершении карьеры защитник пока не принял.

УНИАН ранее сообщал о том, что Федецкий рассказал о своем участии в выборах.