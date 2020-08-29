Андрей Ярмоленко забил гол в товарищеском матче / фото twitter.com/WestHam
Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко забил гол в контрольном матче "Вест Хэма" против "Брентфорда".
Ярмоленко вышел на поле в основном составе "Вест Хэма" и уже на 5-й минуте матча открыл счет ударом в дальний угол из пределов штрафной.
Украинец в итоге провел на поле весь матч, а его команда одержала победу со счетом 2:1.
Андрей Ярмоленко в "Вест Хэме": последние новости
- Агент Ярмоленко сообщил, что украинец не собирается покидать "Вест Хэм".
- Ярмоленко был признан автором лучшего гола "Вест Хэма" по итогам прошлого сезона.
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