"Проходит подготовку": агент рассказал о ситуации Ярмоленко в Вест Хэме

Полузащитник намерен начать новый сезон в составе клуба АПЛ.

Агент Вадим Шаблий опроверг информацию о возможном переходе украинского полузащитника "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко в другой клуб.

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Шаблий дал комментарий видеожурналу Yellow.

"Все хорошо, он проходит подготовку к сезону вместе с клубом. Все нормально, никто никуда не собирается уходить. Никто его не собирается продавать. В клубе у него все хорошо", - сказал Шаблий.

Ярмоленко в АПЛ: успехи и слухи

На счету Ярмоленко 5 голов и 1 результативная передача в 23 матчах за "Вест Хэм" в прошлом сезоне.

Ранее появлялись слухи о том, что 30-летний украинец может быть продан этим летом, так как клуб хочет омолодить состав команды.

Ярмоленко выступает за "Вест Хэм" с 2018 года. В прошлом сезоне он помог команде занять 16-е место и остаться в АПЛ.

Ярмоленко признали автором лучшего гола Вест Хэма в сезоне.

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Автор: Данил Слесь