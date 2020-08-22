"Проходит подготовку": агент рассказал о ситуации Ярмоленко в Вест Хэме
21:52, 22 августа 2020Футбол
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Полузащитник намерен начать новый сезон в составе клуба АПЛ.
Ярмоленко выступает за Вест Хэм с 2018 года / фото twitter.com/westham
Агент Вадим Шаблий опроверг информацию о возможном переходе украинского полузащитника "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко в другой клуб.
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Шаблий дал комментарий видеожурналу Yellow.
"Все хорошо, он проходит подготовку к сезону вместе с клубом. Все нормально, никто никуда не собирается уходить. Никто его не собирается продавать. В клубе у него все хорошо", - сказал Шаблий.
Ярмоленко в АПЛ: успехи и слухи
- На счету Ярмоленко 5 голов и 1 результативная передача в 23 матчах за "Вест Хэм" в прошлом сезоне.
- Ранее появлялись слухи о том, что 30-летний украинец может быть продан этим летом, так как клуб хочет омолодить состав команды.
- Ярмоленко выступает за "Вест Хэм" с 2018 года. В прошлом сезоне он помог команде занять 16-е место и остаться в АПЛ.
- Ярмоленко признали автором лучшего гола Вест Хэма в сезоне.
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