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Ярмоленко признали автором лучшего гола Вест Хэма в сезоне (видео)

11:33, 30 июля 2020
Футбол
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Гол Андрея Ярмоленко / фото REUTERS

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Ярмоленко признан автором лучшего гола команды по версии портала football.london.

Свой эффектный гол украинец провел в 32-м туре АПЛ. Ярмоленко вышел на замену и на 89-й минуте принес "Вест Хэму" победу. Украинец завершил контратаку своей команды точным ударом под штангу после смещения с фланга.

Отмечается, что гол Ярмоленко признан лучшим не только из-за качественного исполнения, но также из-за важности. Благодаря ему "Вест Хэм" добыл важную победу в борьбе за выживание в АПЛ.

Всего на счету Ярмоленко 5 голов и 1 результативная передача в 23 матчах за "Вест Хэм" в сезоне.

Как сообщал УНИАН, Ярмоленко также отличился голом в последнем матче сезона.

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