Ярмоленко признали автором лучшего гола Вест Хэма в сезоне (видео)
Гол Андрея Ярмоленко в ворота "Челси" признан лучшим забитым мячом "Вест Хэма" в АПЛ в сезоне 2019-2020.
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Ярмоленко признан автором лучшего гола команды по версии портала football.london.
Свой эффектный гол украинец провел в 32-м туре АПЛ. Ярмоленко вышел на замену и на 89-й минуте принес "Вест Хэму" победу. Украинец завершил контратаку своей команды точным ударом под штангу после смещения с фланга.
Отмечается, что гол Ярмоленко признан лучшим не только из-за качественного исполнения, но также из-за важности. Благодаря ему "Вест Хэм" добыл важную победу в борьбе за выживание в АПЛ.
Всего на счету Ярмоленко 5 голов и 1 результативная передача в 23 матчах за "Вест Хэм" в сезоне.
Как сообщал УНИАН, Ярмоленко также отличился голом в последнем матче сезона.
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