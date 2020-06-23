Украинский вратарь Лунин совершил яркий сэйв в матче за испанский клуб (видео)

Голкипер сборной Украины помог "Овьедо" сыграть "на ноль".

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин отметился эффектным сэйвом за "Овьедо" в матче 34-го тура Сегунды против "Спортинга Хихон".

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В первом тайме после стандарта у ворот "Овьедо" соперник нанес удар головой в верхний угол ворот, но Лунин в красивом прыжке спас свою команду.

Украинец в итоге сумел сыграть "на ноль". На 87-й минуте гол в его ворота был отменен после VAR.

Для Лунина это был третий сухой матч в составе "Овьедо", за который он выступает с этого года.

Команда Лунина в итоге одержала победу в матче со счетом 1:0. Благодаря этой победе "Овьедо" удалось покинуть зону вылета.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский футболист красивым голом со штрафного вывел свою команду в финал Кубка Чехии.

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