Украинский вратарь Лунин совершил яркий сэйв в матче за испанский клуб (видео)
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин отметился эффектным сэйвом за "Овьедо" в матче 34-го тура Сегунды против "Спортинга Хихон".
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В первом тайме после стандарта у ворот "Овьедо" соперник нанес удар головой в верхний угол ворот, но Лунин в красивом прыжке спас свою команду.
Украинец в итоге сумел сыграть "на ноль". На 87-й минуте гол в его ворота был отменен после VAR.
Для Лунина это был третий сухой матч в составе "Овьедо", за который он выступает с этого года.
Команда Лунина в итоге одержала победу в матче со счетом 1:0. Благодаря этой победе "Овьедо" удалось покинуть зону вылета.
lunin save ✋ pic.twitter.com/dYfHUtkvtM— SportsBoxingUA (@sports_ua) June 22, 2020
Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский футболист красивым голом со штрафного вывел свою команду в финал Кубка Чехии.
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