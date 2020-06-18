Украинский футболист красивым голом со штрафного вывел свою команду в финал Кубка Чехии
13:47, 18 июня 2020Футбол
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Ахмед Алибеков выступает в Чехии на правах аренды из "Динамо".
Ахмед Алибеков выступает за Слован с 2019 года / фото Slovan
Украинский полузащитник Ахмед Алибеков, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", помог "Словану" выйти в финал Кубка Чехии.
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В концовке первого тайма Алибеков отличился красивым ударом со штрафного и сделал счет 2:0.
Во втором тайме "Слован" пропустил один мяч, но удержал преимущество. Гол Алибекова в итоге оказался решающим - 2:1.
На счету украинца теперь 3 гола в 15 матчах за "Слован" в сезоне.
В финале турнира "Слован" Либерец сыграет против пражской "Славии".
Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский футболист сменил бельгийский клуб на белорусский.
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