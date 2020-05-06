Бывший руководитель Реала умер от коронавируса
10:03, 06 мая 2020Футбол
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Амадор Суарес боролся с болезнью на протяжении сорока дней.
Амадор Суарес оставил пост вице-президента в 2009 году / фото: Marca
Бывший вице-президент мадридского "Реала" Амадор Суарес умер от коронавируса. Ему было 76 лет.
Об этом сообщил официальный сайт мадридского клуба.
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"Мадридский "Реал", президент клуба и совет директоров выражают соболезнования в связи со смертью Амадора Суареса. Наши мысли с родными и близкими Амадора в эти тяжелые минуты", - говорится в заявлении клуба
По информации Marca, Суарес боролся с болезнью на протяжении сорока дней, которые провел в больнице.
С 2006 года Суарес занимал пост директора клуба, а с 2007 по 2009 был вице-президентом. Затем он оставил свою должность, но оставался партнером "Реала".
Как сообщал УНИАН, в марте от коронавируса умер бывший президент Реала Лоренсо Санс
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