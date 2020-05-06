цей матеріал доступний українською

Бывший руководитель Реала умер от коронавируса

10:03, 06 мая 2020
Футбол
279 0
Амадор Суарес оставил пост вице-президента в 2009 году / фото: Marca

Об этом сообщил официальный сайт мадридского клуба.

Читайте такжеБывший футболист Ливерпуля и Манчестер Сити умер после продолжительной болезни

"Мадридский "Реал", президент клуба и совет директоров выражают соболезнования в связи со смертью Амадора Суареса. Наши мысли с родными и близкими Амадора в эти тяжелые минуты", - говорится в заявлении клуба

По информации Marca, Суарес боролся с болезнью на протяжении сорока дней, которые провел в больнице.

С 2006 года Суарес занимал пост директора клуба, а с 2007 по 2009 был вице-президентом. Затем он оставил свою должность, но оставался партнером "Реала".

Как сообщал УНИАН, в марте от коронавируса умер бывший президент Реала Лоренсо Санс

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter