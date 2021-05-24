Алексей Михайличенко вошел в команду Андрея Павелко и будет работать в УАФ.

Бывший тренер сборной Украины и "Динамо" Алексей Михайличенко стал вице-президентом Украинской ассоциации футбола.

Об этом стало известно из официального сайта УАФ.

Президент УАФ Андрей Павелко представил Михайличенко лично:

"Каждый год мы усиливаем нашу команду. Очень благодарен, что конгресс единогласно поддержал кандидатуру Алексея Михайличенко на пост первого вице-президента УАФ. Я благодарен каждому из делегатов, кто поддержал его".

"Алексей Александрович, среди прочего, будет заниматься и нашими олимпийскими сборными. Мы ставим цель впервые попасть на Олимпийские игры, и опыт олимпийского чемпиона по футболу должен нам в этом помочь. Сейчас мы имеем в стране чемпионов мира и Европы по футболу, но не имеем победителей Олимпийских игр.

Я очень полагаюсь на знания и опыт Алексея Михайличенко, учитывая его легендарное прошлое. Среди прочего, он должен передать свой опыт игрокам сборных и усилить нашу управленческую команду.

Также к нам присоединились Василий Орлецкий и Юрий Голик, которые тоже будут вице-президентами, а Андрей Засуха, Александр Каденко и Руслан Ротань - как члены исполкома УАФ. Я уверен, что каждый из них сделает нашу и так мощную команду еще сильнее", - сообщил Павелко.

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Алексей Михайличенко: карьера

58-летний специалист тренировал "Динамо" дважды. Первая каденция была с 2002 по 2004 годы, а второе пришествие было с августа 2019 по июнь 2020 года.

После второй отставки летом 2020 Михайличенко вернулся на должность спортивного директора "Динамо", которая уже была ему хорошо знакома, поскольку с 2013 по 2019 занимал он именно ее.

С 2005 по 2008 год Михайличенко был руководителем молодежной сборной Украины, которую привел к серебряным медалям чемпионата Европы-2006. В 2008-2009 годах возглавлял национальную сборную Украины.

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Автор: Артем Будрин