УЕФА представил символическую сборную недели сильнейших игроков Лиги чемпионов.

УЕФА представил команду недели Лиги чемпионов по итогам первых матчей полуфинала. В нее вошли пять исполнителей от "Манчестер Сити" и по два представителя ПСЖ, "Реала" и "Челси".

Об этом стало известно с официальной страницы УЕФА в Twitter.

Английский гранд "делегировал" в эту сборную больше всего игроков. Кроме украинца Александра Зинченко туда также попали его одноклубники: Рияд Махрез, Кевин де Брюйне, Эдерсон и Илкай Гюндоган.

Напомним, что в первой схватке полуфинала Лиги чемпионов против ПСЖ 24-летний полузащитник сборной Украины отдал ассист на де Брюйне. Это позволило Александру установить потрясающее достижение.

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Александр Зинченко: карьера в "Ман Сити"

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, но сперва был отдан в аренду в ПСВ, а в составе "горожан" дебютировал в октябре 2017 года.

Летом 2018 года Зинченко пытался купить "Вулверхэмптон". "Ман Сити" был готов принять предложение "волков", однако украинец отказался от трансфера.

В составе "Сити" Зинченко дважды стал чемпионом АПЛ, четыре раза выиграл Кубок Английской Лиги, а также по разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.

В феврале 2019 года болельщики "Ман Сити" признали украинца лучшим игроком команды по итогам месяца.

В нынешнем сезоне Зинченко уже 16 раз выходил на поле в матчах АПЛ, а в феврале украинец установил рекорд "Ман Сити".

Контракт украинского футболиста с "горожанами" действует до 2024 года.

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Автор: Артем Будрин