Команда Пепа Гвардиолы перевернула игру во втором тайме, а Александр Зинченко записал себе в актив ассист.

28 апреля в Париже прошла первая встреча ПСЖ и "Манчестер Сити" в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов. Гости одержали волевую победу.

ПСЖ удалось открыть счет на 15-й минуте матча после стандарта - Анхель ди Мария навесил, а Маркиньос забил головой. До перерыва парижане были острее "горожан", у которых момент был только у Фила Фодена. Однако счет не изменился.

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Украинец Александр Зинченко вышел на поле на 61-й минуте игры, заменив Жоау Канселу. И уже через три минуты Зинченко стал автором голевой передачи. Правда, "Ман Сити" повезло в этом эпизоде - украинец отпасовал на Кевина де Брюйне, который выполнил подачу в штрафную, но мяч, никого не коснувшись, залетел в угол ворот.

Еще через семь минут "Ман Сити" полностью перевернул игру - Рияд Марез со штрафного прошил стенку и вывел гостей вперед.

На 77-й минуте ПСЖ еще и остался в меньшинстве - Идрисса Гуйе был удален за грубый фол против Гюлкая Индогана. В итоге "Сити" довел матч до победы.

ПСЖ - "Манчестер Сити" - 1:2

Голы: Маркиньос, 15 - де Брюйне, 64, Марез, 71

ПСЖ: Навас, Баккер, Кимпембе, Маркиньос, Флоренци, Гуйе, Верратти, Паредес (Эррера, 83), Ди Мария (Данило, 80), Мбаппе, Неймар

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу (Зинченко, 61), Родри, Гюндоган, Фоден, Бернарду Силва, де Брюйне, Марез

Предупреждения: Паредес, Неймар - Канселу, де Брюйне

Удаление: Гуйе, 77

ПСЖ - Манчестер Сити: итоги матча

Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал Рияд Марез (оценка - 8,7). Александр Зинченко получил оценку 6,8.

Маркиньос забил и в 1/4 финала, и в 1/2 финала ЛЧ в двух сезонах подряд. Он всего лишь третий игрок в истории, которому это удалось, после Криштиану Роналду и Антуана Гризманна.

Анхель ди Мария повторил клубный рекорд ПСЖ по голевым передачам - 103. Он делит рекорд с экс-форвардом Сафетом Сушичем.

Пеп Гвардиола сравнялся с Жозе Моуринью по количеству выступлений их команд в полуфиналах Лиги чемпионов - по 8, что является рекордом.

Ранее в 47 случаях в истории КЕЧ/ЛЧ английская команда побеждала в гостях в первом матче плей-офф и во всех 47 в итоге проходила дальше по сумме двух встреч.

Ответная встреча команд состоится 4 мая в Манчестере.

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Автор: Антон Дударь