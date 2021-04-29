Воспитанник "Шахтера" удачно вошел в игру со скамейки запасных.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" добыть важную выездную победу в матче 1/2 Лиги чемпионов против ПСЖ.

24-летний хавбек вышел на замену во втором тайме и отметился голевой передачей на Кевина де Брюйне, который вернул "горожан" в игру.

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Этот ассист стал историческим событием, поскольку это позволило Зинченко стать первым украинцем с 2005-го года, который смог отметиться результативным действием на стадии полуфинала Лиги чемпионов.

Последним футболистом с украинским паспортом, который делал какое-то результативное действие в полуфинале ЛЧ был Андрей Шевченко, который в апреле 2005 года в составе "Милана" в полуфинале самого престижного турнира Европы забил в ворота ПСВ. Тогда итальянская команда вышла в финал, где позволила "Ливерпулю" отыграться с 3:0 в том самом легендарном "Стамбульском чуде".

Александр Зинченко: карьера в "Ман Сити"

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, но сперва был отдан в аренду в ПСВ, а в составе "горожан" дебютировал в октябре 2017 года.

Летом 2018 года Зинченко пытался купить "Вулверхэмптон". "Ман Сити" был готов принять предложение "волков", однако украинец отказался от трансфера.

В составе "Сити" Зинченко дважды стал чемпионом АПЛ, четыре раза выиграл Кубок Английской Лиги, а также по разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.

В феврале 2019 года болельщики "Ман Сити" признали украинца лучшим игроком команды по итогам месяца.

В нынешнем сезоне Зинченко уже 16 раз выходил на поле в матчах АПЛ, а в феврале украинец установил рекорд "Ман Сити".

Контракт украинского футболиста с "горожанами" действует до 2024 года.

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Автор: Артем Будрин