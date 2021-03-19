Александр Хацкевич прокомментировал увольнение из "Ротора".

Белорусский специалист Александр Хацкевич заявил, что он не знает о своем увольнении из российского "Ротора".

На просьбу сайта "Р-Спорт" прокомментировать свою отставку Хацкевич заявил, что первый раз об этом слышит.

"Я даже не знаю об этом, нахожусь сейчас в Киеве. Первый раз от вас слышу, что я покидаю пост. Разговоров [об увольнении] не было", - сказал тренер.

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Отметим, что "Ротор" сообщил об увольнении Хацкевича на официальном сайте и в соцсетях.

Напомним, Хацкевич возглавлял "Ротор" с декабря 2019 года. Это его первая команда после увольнения из киевского "Динамо".

Александр Хацкевич: карьера в "Роторе"

Возглавив "Ротор", Хацкевич вывел команду в РПЛ, проведя всего два матча. Сезон во втором по силе российском дивизионе был завершен досрочно, а "Ротор" лидировал в турнире.

В текущем сезоне 47-летний наставник вместе с подопечными набрал 18 очков в 23 турах РПЛ, что позволило "Ротору" занимать 13-ю позицию в турнирной таблице. Это дает право сыграть в переходных матчах плей-офф, но до спасительного 12-го места, которое позволит сохранить прописку в высшем дивизионе, "Ротор" отделяет 8 зачетных пунктов.

Руководство "Ротора" объяснило, что Хацкевича уволили, "чтобы набрать необходимое количество очков в оставшихся матчах и решить поставленную задачу на сезон".

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Автор: Антон Дударь